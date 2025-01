"La permanenza di Marcus Rashford a Manchester alla fine della sessione di calciomercato sta diventando sempre più uno scenario realistico. Finora non è stato raggiunto alcun accordo finanziario con Borussia Dortmund, Milan o Barcellona. Ma tutte le squadre stanno ancora spingendo per ingaggiarlo. Non è stato ancora deciso nulla. Si prevede che solo lo stipendio si aggirerà intorno ai 10 milioni di euro entro la fine della stagione, a meno che il giocatore non accetti un taglio dello stipendio". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, intesa totale col Manchester City per Walker: i dettagli >>>