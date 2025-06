Dalla Francia giungono preoccupanti indiscrezioni in merito alla volontà di Mike Maignan di non firmare il rinnovo con il Milan

Continuano a giungere notizie preoccupanti in merito al mancato rinnovo e al possibile trasferimento di Mike Maignan dal Milan al Chelsea e questa volta arrivano direttamente dalla Francia. Secondo quanto riferito dal quotidiano 'L'Équipe', nella sua edizione online, il portiere transalpino non vorrebbe infatti firmare il rinnovo di contratto con il Diavolo. Il club gli avrebbe proposto più di una volta un adeguamento, ma lui avrebbe sempre rifiutato. Non solo, perché a quanto pare la sua volontà sarebbe quella di giocare la Champions League nel corso della prossima stagione e la società di via Aldo Rossi non glielo consentirebbe.