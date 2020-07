Calciomercato Milan – Dalla Francia: il Torino brucia tutti per Sarr

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito, in Francia, dal popolare quotidiano sportivo ‘L’Équipe‘ oggi in edicola, il Torino di Urbano Cairo avrebbe bruciato una folta concorrenza italiana (Milan, Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina) e messo le mani su Malang Sarr.

Sarr, classe 1999, difensore francese che può giocare tanto da centrale mancino quanto da terzino sinistro, ha lasciato da pochi giorni il Nizza, club in cui è nato e cresciuto, da calciatore svincolato: Sarr, nel giro della Nazionale Under 21 dei transalpini, ha disputato, in tre stagioni, ben 119 presenze e segnato 3 gol tra Ligue 1, coppe europee e coppe nazionali con il Nizza. PRIMA OFFERTA DEL DIAVOLO, INTANTO, PER DOMINIK SZOBOSZLAI >>>