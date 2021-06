Calciomercato Milan – Dalla Francia: “I rossoneri tornano su Bakayoko”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tiémoué Bakayoko, non riscattato dal Napoli, potrebbe restare in Italia e tornare in rossonero

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, sta cercando un centrocampista centrale. E mentre 'L'Équipe' parla di una proposta per Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia, 'FootMercato', invece, ha spiegato come il Diavolo sia tornato a pensare ad un vecchio amore mai sopito.

Santi Aouna, giornalista di 'FootMercato', infatti, attraverso il suo account ufficiale su 'Twitter' ha sottolineato come il Milan sia tornato ad interessarsi a Tiémoué Bakayoko, classe 1994, centrocampista centrale francese di proprietà del Chelsea che, nell'ultima stagione, ha giocato in Serie A con il Napoli allenato dall'ex rossonero Gennaro Gattuso.

Bakayoko, come si ricorderà, aveva già giocato una stagione in prestito nel Milan, nel 2018-2019, lasciando un ottimo ricordo ai tifosi rossoneri, incluso un gol nel derby contro l'Inter in campionato. Il contratto di Bakayoko con i 'Blues' scadrà il 30 giugno 2022: secondo Aouna, il Milan avrebbe già iniziato ad avere i primi contatti con gli agenti del calciatore transalpino.

Su Bakayoko, sempre secondo il collega francese, c'è anche l'ormai solito Atlético Madrid del 'Cholo', Diego Pablo Simeone. In Francia c'erano in piedi due piste, Nizza e Olympique Lione, ma sembra che abbiano gettato la spugna. Troppo alto, infatti, sarebbe l'investimento economico per le squadre di Ligue 1.