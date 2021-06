Calciomercato Milan – Dalla Francia: “La proposta rossonera per Kamara”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Boubacar Kamara sarebbe il centrocampista nel mirino del Diavolo per la prossima stagione

Secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo francese 'L'Équipe' in edicola questa mattina, il Milan sarebbe molto interessato ad acquistare, in questa sessione estiva di calciomercato, il cartellino di Boubacar Kamara. Classe 1999, centrocampista (ma anche difensore) in forza all'Olympique Marsiglia, Kamara è seguito dal Milan da molto tempo.