Calciomercato Milan – Dalla Francia: ecco il desiderio di Thiago Silva

CALCIOMERCATO MILAN – Come ormai noto da qualche giorno, Thiago Silva, classe 1984, non rinnoverà il contratto in scadenza con il PSG e, pertanto, dovrà trovarsi una nuova sistemazione in vista della stagione 2020-2021.

Thiago Silva, che lascerà il PSG dopo otto stagioni, durante le quali ha vinto ben 23 trofei nazionali (7 titoli di campione della Ligue 1, 7 Supercoppe Francesi, 5 Coppe di Lega e 5 Coppe di Francia), è aperto a qualsiasi soluzione.

Si è parlato della possibilità che torni al Milan, club in cui ha militato dal 2009 al 2012; che torni in patria, in Brasile, dopo undici anni di assenza dal suo Paese o che, addirittura, tenti l’avventura in Premier League, alla corte dell’Everton di Carlo Ancelotti.

Secondo quanto riferito da ‘Le Parisien‘, però, Thiago Silva, almeno per il momento, non vorrebbe far ritorno in Sudamerica: il desiderio del difensore, per ora, è quello di proseguire la sua avventura nel calcio europeo. Milan, dunque, vigile per un possibile, nuovo matrimonio con il calciatore verdeoro.

