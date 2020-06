Calciomercato Milan – L’Equipe: “Il PSG ha deciso il futuro di Thiago Silva”

CALCIOMERCATO MILAN – Novità importanti dalla Francia: il PSG ha comunicato a Thiago Silva che non gli verrà rinnovato il contratto in scadenza al termine di questa stagione. Lo riferisce l’edizione online de L’Equipe. Finalmente pare arrivata la decisione finale del club parigino: Leonardo ha in mente altri difensori per rinforzare il reparto difensivo della squadra.

Thiago Silva tra qualche settimana sarà dunque un parametro zero. Bisognerà capire se gli verrà rinnovato il contratto fino a fine agosto, per permettergli di concludere la Champions League. Già da mesi però può prendere accordi con altri club. Le piste più concrete sono principalmente due: Everton e Milan. Un’avventura in Premier League per il brasiliano non è da sottovalutare, peraltro ritroverebbe Carlo Ancelotti.

Sappiamo quanto Thiago Silva possa ancora fare la differenza con la sua qualità ed esperienza, seppure a settembre compirà 36 anni. Qualche settimana fa il suo agente aveva riferito: “Posso assicurare di non aver avuto alcun contatto col Milan. La Serie A potrebbe essere un’opportunità per il futuro“.

Con Ralf Rangnick al Milan potrebbero cambiare tante cose. Il brasiliano non rientra perfettamente nei parametri della sua politica, e nemmeno quella di Elliott. Ma resta il fatto che una difesa e una squadra di qualità, con mix tra giovani e esperti, è indispensabile. Un ritorno di Thiago Silva, anche con il manager tedesco, non è da escludere.

