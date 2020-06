Calciomercato Milan – Dalla Francia: anche il Lione piomba su Bakayoko

CALCIOMERCATO MILAN – Il portale web francese ‘Le 10 Sport‘ ha fatto il punto della situazione su Tiémoué Bakayoko, classe 1994, centrocampista francese di proprietà del Chelsea che ha giocato l’ultima stagione in prestito in Ligue 1, nella fila di quel Monaco che aveva lanciato il giocatore nel grande calcio.

Per ‘Le 10 Sport‘, Bakayoko non resterà alla corte di Frank Lampard: per lasciarlo partire, secondo il sito web transalpino, i ‘Blues‘ chiederebbero 35 milioni di euro. Sulle sue tracce, in primis, il PSG del direttore sportivo Leonardo, che lo aveva portato nel 2018-2019 in prestito al Milan. I parigini, però, non hanno presentato ancora un’offerta ufficiale al Chelsea.

In seconda battuta, per Bakayoko, ovviamente il Milan, che riaccoglierebbe volentieri il colosso francese in organico nella prossima stagione: il calciatore, che ha ottimi ricordi della sua esperienza rossonera, tornerebbe volentieri ad indossare i colori del Diavolo. Sullo sfondo, il Nizza, che, però, ha chiuso con Morgan Schneiderlin dell’Everton.

‘Le 10 Sport‘, però, ha spiegato come ci sia un terzo club francese, dopo PSG e Nizza, sulle tracce di Bakayoko: si tratta dell’Olympique Lione, del vulcanico Presidente Jean-Michel Aulas, che, di recente, ha preso contatti con l’entourage del giocatore per studiare la fattibilità dell’operazione.

L’ingaggio di Bakayoko (qui si parla di 5 milioni di euro netti a stagione, n.d.r.) è un problema per l’OL, però, perché fuori budget per il club. IL MILAN, INTANTO, SI CAUTELA SONDANDO UN ALTRO CENTROCAMPISTA IN SPAGNA >>>