Calciomercato Milan – Bakayoko vuole tornare, ma c’è un ostacolo

CALCIOMERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul possibile ritorno in rossonero di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista, dopo il prestito al Monaco, tornerà al Chelsea, ma difficilmente resterà in Inghilterra.

Il Milan lo riprenderebbe volentieri, anche perchè rispetto alla scorsa estate il Chelsea chiede circa 20 milioni di euro per il suo cartellino. Anche lo stesso Bakayoko vorrebbe tornare al Milan, ma l’ostacolo principale è rappresentato dall’ingaggio, visto che attualmente l’ex rossonero percepisce un compenso da oltre 6 milioni a stagione. E’ vero che Gazidis farà alcune eccezioni, come ad esempio con Donnarumam e Romagnoli, ma Bakayoko difficilmente verrà accontentato da questo punto di vista. A PROPOSITO DI DONNARUMMA, ECCO LE ULTIME NOVITA’ SUL RINNOVO, CONTINUA A LEGGERE >>>