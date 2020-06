Calciomercato Milan – Donnarumma convocato: inizia la partita rinnovo

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, sono giorni molto caldi sul fronte Donnarumma. Il Milan non vuole rivivere la stessa situazione dell’estate 2017, e dunque Maldini avrebbe comunicato a Gigio la volontà di fissare al più presto un incontro per parlare del rinnovo di contratto, in scadenza nel 2021.

Le sensazioni che filtrano in questi giorni sono positive. Donnarumma ha espresso la sua volontà di rimanere, dando dunque al Milan anche un certo potere economico per ciò che riguarda il suo cartellino. E’ ovvio che comunque la questione rimane spinosa perchè ci sarà da discutere sullo stipendio. Il numero 99 rossonero sarebbe disposto a un decurtamento della parte fissa ma inserendo dei bonus che permetterebbero, se raggiunti, di superare i 6 milioni di euro che guadagna attualmente.

Per quanto riguarda la durata del prolungamento, ci si potrebbe accordare fino al 2023 ma non è escluso una firma fino al 2025 con l’inserimento di una clausola rescissoria o comunque di una promessa di una cessione di Donnarumma nel caso in cui il Milan non raggiungesse determinati obiettivi. Da affrontare anche la questione relativa al fratello Antonio, anche lui in scadenza di contratto nel giugno 2021. Difficile comunque ipotizzare in questo momento un addio di Donnarumma: per la volontà del giocatore in primis ma anche per quella del Milan, che nelle ultime settimane ha dato segnali di grande apertura. Insomma, i tifosi rossoneri possono sorridere. INTANTO CONTINUA LA TRATTATIVA TRA ELLIOTT E ARNAULT PER LA CESSIONE DEL CLUB, CONTINUA A LEGGERE >>>