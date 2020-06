Cessione Milan, prosegue la trattativa tra Arnault ed Elliott

MILAN NEWS – Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, il nome di Ariedo Braida è stato già accostato in più occasioni al Milan, cioè più precisamente quando si è parlato di una possibile acquisizione del club da parte di Bernard Arnault.

Sia Elliott e sia il francese hanno sempre smentito queste voci, ma secondo il quotidiano torinese sembrerebbe che le discussioni siano andate avanti in questi mesi. Elliott ha sempre parlato di progetto di 3-5 anni e più la cessione ad Arnault è stata sempre legata alla costruzione del nuovo stadio, che sembra essersi finalmente sbloccato. Braida potrebbe essere un traghettatore nella dirigenza tra l'attuale proprietà e quella nuova.