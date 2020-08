Calciomercato Milan – Dal Portogallo: Florentino attende Jorge Jesus

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato dal quotidiano portoghese ‘Record’, Florentino Luis starebbe attendendo la decisione di Jorge Jesus sul suo futuro. Il giovane centrocampista lusitano è da tempo accostato anche al Milan, nonostante il Benfica valuti il giocatore davvero troppo per le casse rossonere (circa 40 milioni). L’alternativa in casa Milan rimane il ritorno di Bakayoko che ieri ha mandato un segnale chiaro della sua volontà di tornare in Italia.

Come riportato poco fa da Gianluca Di Marzio è in corso in questi minuti a Lisbona un incontro tra l’agente di Florentino Luis e la società portoghese, con il neo tecnico Jorge Jesus che avrebbe dato l’indicazione al club lusitano di non cedere il classe 1999.

REINA AL VALENCIA? LE ULTIME>>>