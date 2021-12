Calciomercato Milan – Dal Liverpool budget per Milenkovic o Luiz Felipe

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Milenkovic e Luiz Felipe sono obiettivi per gennaio. Ma tanto dipenderà dal futuro europeo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha ricordato come Nikola Milenkovic e Luiz Felipe, centrali classe 1997 in forza rispettivamente a Fiorentina e Lazio, siano due obiettivi per la sessione di trattative di gennaio.