Il Milan, in questa sessione di calciomercato invernale, vorrebbe prendere un attaccante e tra i nomi che si sono fatti c'è stato anche quello di Dodi Lukebakio del Siviglia. Il primo a darne notizia è stato Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport', che qualche giorno fa ha parlato del belga come possibile secondo profilo in lista alle spalle di Santiago Gimenez.