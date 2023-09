Calciomercato Milan – Daka, passi in avanti: può arrivare in prestito

Ceduto, poi, al Leicester City nell'estate 2021 per 30 milioni di euro, Daka ha avuto, nelle sue due stagioni inglesi (2021-2022 e 2022-2023), numeri nettamente inferiori: 15 gol e 8 assist in 74 partite disputate. Il Milan, che ha visto ieri sfumare la trattativa per l'acquisto di Mehdi Taremi a titolo definitivo, prenderebbe Daka in prestito.

Altre ipotesi: Sanabria e Jović. Ma Daka piace da tempo ... — Nella notte, ha spiegato la versione online de 'La Gazzetta dello Sport', ci sono stati passi in avanti per Daka, ma la giornata per il Milan sarà inevitabilmente particolare, con la chiusura del mercato alle ore 20:00 e alle ore 20:45 la partita contro la Roma allo stadio 'Olimpico'.

Per 'gazzetta.it', Daka non comunque è l’unico nome valutato dal Milan nell’ultima notte del suo mercato. Antonio Sanabria (Torino) ha il gradimento del club e Luka Jović (Fiorentina) è un nome che non è mai uscito dalla lista dei possibili. Daka però agli scout del Milan piace da tempo.

Sarebbe un attaccante diverso da Olivier Giroud e ha molti margini di miglioramento, come piace a RedBird. Curiosità: nel 2021 in Europa League ha segnato quattro gol allo Spartak Mosca, tre in 9 minuti. Milan, duplice pista per il nuovo attaccante >>>

