Calciomercato Milan – Da Verona: “Niente contropartite per Zaccagni”

Il Milan rimane molto attivo in questa sessione di calciomercato e il nome di Mattia Zaccagni è uno dei più caldi. Il fantasista dell'Hellas Verona potrebbe essere l'erede di Hakan Calhanoglu, finito all'Inter. Ottimo campionato per il ragazzo di Cesena: 5 gol e 7 assist in 36 presenze.