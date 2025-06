Calciomercato Milan, Cruz Azul-Jovic: contatti in corso. L'offerta ...

Nelle ultime ore è giunta notizia dell'interesse del Cruz Azul per Luka Jovic, attaccante del Milan. Il serbo non dovrebbe rinnovare il contratto con il club rossonero e quindi è libero di cercarsi una nuova destinazione. Secondo quanto riferito dai colleghi Pablo Oliveira e Ike Carrera, a questo proposito, le parti sarebbero in trattativa per il suo trasferimento. Il club messicano avrebbe confermato di voler offrire al centravanti un ingaggio importante di 5 milioni di euro a stagione. Allo stato attuale, comunque, il Diavolo non sarebbe coinvolto in questi discorsi, dal momento in cui non c'è la volontà di prolungare il suo contratto.