Calciomercato Milan, quale futuro per Jovic? Le ultime news di Moretto

Luka Jovic è in scadenza di contratto con il Milan e, pertanto, potrebbe lasciare i rossoneri in questo calciomercato estivo. Anche se ...

Calciomercato Milan, Jovic ancora in bilico

Dopo la buona prima stagione in rossonero (9 gol e 2 assist in 30 partite), dunque, era scattato il primo rinnovo contrattuale, con la nuova scadenza portata al 30 giugno 2025. Ora, dopo un'annata in cui il centravanti serbo ha giocato e segnato la metà (4 gol in 17 partite), il Milan - alle prese con un'enorme rivoluzione di calciomercato - si interroga se sia il caso di far scattare o meno l'opzione nell'accordo con Jovic.