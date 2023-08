Calciomercato Milan – Tra l’attaccante e le cessioni: il punto

L'edizione odierna de Il Corriere della Sera parla del calciomercato del Milan e delle operazioni in entrata e in uscita dei rossoneri

Continua il lavoro sul calciomercato del Milan. I rossoneri dovranno ancora cercare di chiudere alcune operazioni, in entrata e in uscita. Ne parla l'edizione odierna de Il Corriere della Sera. Il Milan, si legge, che ieri ha accolto Marco Pellegrino dal Club Atletico Platense, ha fretta di cedere Origi, Saelemaekers, Ballo Tourè e Caldara. Poi darà la caccia a una punta prima di dare il via libera al prestito di Colombo al Monza. Insomma ancora delle operazioni da terminare in questi pochi giorni di calciomercato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, torna di moda Taremi? Le ultime dal Belgio