Calciomercato Milan – Scamacca e Morata: doppia sfida con la Roma

Un attaccante. Questa una delle primarie necessità del Milan in questo calciomercato. I nomi che si stanno facendo con maggior forza sono quelli di Morata e Scamacca. Le due punte hanno entrambe solcato i palcoscenici della Serie A e potrebbero tornare di nuovo in Italia. Ne parla anche l'edizione odierna del Corriere della Sera, che ricorda come i due centravanti potrebbero essere obiettivi di un'altra squadra in Italia.