Calciomercato Milan – Gabbia in aiuto? Calendario favorevole in Serie A

Dopo il turno di Champions League, il Milan si prepra di nuovo a giocare in Serie A . I rossoneri ripartiranno contro il Monza , domenica a San Siro. Una sfida importante, per ripartire dopo il brutto KO contro l'Atalanta. 'Il Corriere della Sera' in edicola questa mattina, fa il punto sul Milan, sul calciomercato e sulla corsa in campionato.

Calciomercato Milan, Gabbia in aiuto?

Il Milan, si legge, è davanti a un bivio. A Newcastle ha perso la Champions, ma ritrovato l’anima e può lanciarsi all’inseguimento per lo Scudetto. Serve continuità di rendimento. Contro Monza, Salernitana, Sassuolo e Empoli, che chiuderanno il girone di andata dei rossoneri, il Diavolo non si potrà concedere errori per colmare, almeno parzialmente, il gap di 9 punti dalla capolista e di 7 dai bianconeri. In tutto ciò, come scrive 'Il Corriere della Sera', una mano potrebbe arrivare dal calciomercato. Dal Villarreal dovrebbe tornare Gabbia, nonostante l'infortunio di ieri sera. LEGGI ANCHE: Milan, c'è vita oltre Pulisic! Jovic e Chukwueze convincono. E il mercato...