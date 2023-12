Villarreal, Gabbia rassicura tutti: “Grazie a tutti per i messaggi, sto bene!”

"Sto bene, grazie a tutti!"

Sui suoi profilo social, Gabbia ha condiviso una storia in cui ringrazia tutti per i messaggi di conforto e conferma che la paura è stata solo momentanea. Dopo lo scontro con Albiol, infatti, il difensore si è accasciato a terra ed è stato costretto a lasciare il campo in barella. Tutto finisce al meglio dunque e Gabbia ci tiene a sottolineare anche il traguardo raggiunto dal suo Villarreal che chiude il girone al primo posto in classifica.