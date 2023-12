Calciomercato Milan – Attaccante: David si, ma occhio a Jovic

'Il Corriere della Sera' parla del Milan e delle prospettive dei rossoneri sul calciomercato. Oltre a vincere l’Europa League, il Diavolo dovrà difendere il terzo posto nella corsa all’oro della Champions a cui sono iscritte Roma e Napoli per la forza dell’organico e per adesso Bologna, Fiorentina (anche se andrà valutata l’entità dell’infortunio di Nico Gonzalez) e Atalanta grazie al gioco. Per questo, i rossoneri potrebbero valutare almeno in paio di interventi sul calciomercato invernale.