Calciomercato Milan – Si complica l’affare David per gennaio | PM News

Si starebbe complicando l'affare Jonathan David per il Milan in vista della prossima sessione di calciomercato di gennaio

Il Milan , come noto, nel corso della sessione invernale di calciomercato dovrebbe concentrarsi sulla ricerca di un attaccante. Nonostante le recenti buone prestazioni Luka Jovic non sembra essere considerato alla stregua di un vice Olivier Giroud che possa dare garanzie. E per questo motivo sembra sempre più probabile un innesto nel reparto avanzato già a gennaio.

Tra i nomi accostati, ormai da mesi, al Milan c'è anche quello di Jonathan David. Secondo quanto risulta alla nostra redazione, però, l'affare per l'attaccante canadese si starebbe complicando per il calciomercato di gennaio. Il Lille, che ne detiene il cartellino, avrebbe alzato il muro in merito ad una sua partenza nella prossima finestra invernale e, soprattutto, non avrebbe abbassato di un centesimo le pretese economiche iniziali.