Calciomercato – Il Milan pronto al controriscatto per Colombo | News

In vista della prossima stagione il Milan dovrà inevitabilmente cercare di capire come muoversi in attacco. L'addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic unito alle sempre più probabili partenze in estate di Divock Origi ed Ante Rebic, fuori dal progetto tecnico, lascerebbero il solo Olivier Giroud a sopportare tutto il peso del reparto avanzato rossonero.