Calciomercato Milan – Depositato il contratto del terzino Alex Jimenez

Il Milan mette a segno un colpo per il futuro. È stato infatti depositato il contratto del terzino classe 2005 Alex Jimenez

Il Milan , nel corso di questa sessione di calciomercato, si sta dimostrando molto attivo e ha già messo a segno sei colpi, a cui se ne potrebbe presto aggiungere un settimo. Per Samuel Chukwueze , infatti, è ormai tutto fatto e si attende solamente l'arrivo del nigeriano in Italia.

Milan, colpo in ottica futura: arriva Alex Jimenez

Ma il Diavolo, come spesso accaduto negli ultimi anni, guarda anche al futuro e negli ultimi giorni ha definito gli ultimi dettagli per un giovane terzino di proprietà del Real Madrid, Alex Jimenez. Nella giornata odierna, intanto, la Lega Serie A ha comunicato che il contratto che lo lega al Milan è stato depositato. Lo spagnolo, con molta probabilità, nel corso della stagione che si appresta a prendere il via, si aggregherà alla Primavera di Ignazio Abate.