Calciomercato Milan – Conti, terza scelta e in partenza: le ultime | News

Calciomercato Milan: Conti può andare via. Piace al Parma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Andrea Conti, classe 1994, ha recuperato da circa un mese dall’infortunio al ginocchio che lo aveva messo fuori causa per un po’. Eppure, come ricordato dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, la stagione di Conti con il Milan, finora, è racchiusa in una sola presenza di 22′ sul terreno di gioco.

Pochissimo per un calciatore che, pagato 24 milioni di euro nell’estate 2017 e reduce da tanta sfortuna, avrebbe bisogno di giocare per ritrovare ritmo, continuità ed un alto rendimento nelle prestazioni. Davanti a Conti, nelle gerarchie di Stefano Pioli, partono però Davide Calabria, che sta disputando una grande stagione e Diogo Dalot, laterale portoghese giunto in prestito dal Manchester United.

A Conti, dunque, sono rimaste soltanto che le briciole. E dire che, all’inizio dell’avventura di Pioli con il Milan, un anno fa, sembrava essersi preso la ribalta. Da laterale destro della difesa a 4, pronto a scalare come centrale di una difesa a 3 in fase di possesso palla, Conti aveva disputato delle belle partite con il Milan. Ora, però, retrocesso a terza scelta, Conti sta valutando il proprio futuro. Nel calciomercato di gennaio, è possibile che il Milan lasci partire Conti per consentirgli di giocare.

C’è un mese e mezzo di tempo per decidere il da farsi. Nel frattempo, però, verranno raccolte le proposte. Il ‘CorSport‘ ha rivelato come, sul numero 14 del Diavolo, ci sia il Parma tra le società più interessate. Resterebbe da capire, però, la formula dell’eventuale trasferimento di Conti. Il Milan, infatti, non disdegnerebbe una cessione di Conti, nel prossimo calciomercato, a titolo definitivo.

A gennaio 2021 il terzino, a bilancio, ‘peserà’ per 7 milioni di euro. Pertanto, ogni cifra anche leggermente superiore a questa garantirebbe una piccola plusvalenza. L’altra soluzione è che Conti possa andare via in prestito per rilanciarsi. Con l’obiettivo di tornare al Milan più forte e pronto a giocarsi le sue chance. Il calciomercato di gennaio è dietro l’angolo: vedremo Conti cosa farà. DIFESA MILAN, PAOLO MALDINI HA PRONTO UN COLPO A COSTO ZERO >>>