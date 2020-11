CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 17 novembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 17 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in copertina, parla di Lorenzo Insigne, leader carismatico dell’Italia che, domani sera, cercherà le Final Four di Nations League contro la Bosnia. Insigne è anche elemento di qualità del Napoli che domenica sera affronterà il Milan al ‘San Paolo‘.

In alto, sotto la testata, si parla di Juventus e Inter. Tra i bianconeri, Paulo Dybala cerca un posto al sole per la sfida al Cagliari di sabato. Tra i nerazzurri, ci si prepara all’addio di Christian Eriksen: trattativa con l’Arsenal per Granit Xhaka. Intervista esclusiva, poi, con Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma.

