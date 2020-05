Calciomercato Milan – Conti resta; due squadre su Calabria: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, il Milan, nella prossima stagione, vuole acquistare Denzel Dumfries dal PSV Eindhoven, terzino destro di spinta della compagine olandese.

Nel caso dell’arrivo di Dumfries, logicamente, uno tra Andrea Conti e Davide Calabria dovrebbe andare via. Per ‘TMW‘, con Conti che non vuole lasciare Milano, essendo ancora sotto contratto per due stagioni, il maggiore indiziato ad essere ceduto è Calabria.

Calabria, inviso da una parte della tifoseria rossonera, piace in Italia al Bologna di Sinisa Mihajlovic e, in Spagna, al Siviglia. QUESTE, INVECE, LE ULTIME SUL RINNOVO DI CAPITAN ALESSIO ROMAGNOLI >>>