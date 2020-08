Calciomercato Milan – Conti, fiducia confermata. Ma a destra è un rebus

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha sottolineato come ieri Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, sia stato ricevuto a ‘Casa Milan‘ per parlare del futuro del suo assistito. Smentita la voce che voleva il Milan offrire il suo numero 12 ad altri club: a Giuffredi è stata ribadita la stima e la fiducia da parte del Milan in Conti che, pertanto, resterà in rossonero anche nella stagione 2020-2021.

Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del Milan, quindi, vedono ancora Conti in prima linea nel Milan che verrà. Se la sua conferma escluderà un intervento sul mercato, però, è presto per dirlo: molto probabilmente in club rossonero si è cautelato, così, da eventuali problematiche che potrebbero sorgere nella trattativa per uno tra Serge Aurier (Tottenham) e Denzel Dumfries (PSV Eindhoven).

Conti, ha ricordato la ‘rosea‘, fu prelevato dal Milan per 24 milioni di euro dall’Atalanta nell’estate 2017: si è rotto due volte il crociato, tra 2017 e 2018, e quest’ultima è stata la stagione della sua effettiva, completa, ripresa dopo le prime due annate tribolate. Conti, in totale, ha sommato finora 46 presenze con il Diavolo e nessun gol all’attivo, ma, da questo punto di vista, avrà tempo per rifarsi.

Il prossimo 24 agosto, al raduno del ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), sarà sicuramente presente e disponibile per iniziare la preparazione atletica agli ordini del tecnico Stefano Pioli. CI SARÀ UN’IMPORTANTE ASSENZA, PERÒ, NELLA FILA ROSSONERE >>>