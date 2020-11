Calciomercato Milan – Conti e Calabria, le ultime news sul rinnovo

Calciomercato Milan: Conti e Calabria, rinnovi alle stesse cifre

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Andrea Conti e Davide Calabria, rispettivamente classe 1994 e 1996, andranno in scadenza di contratto con il Milan il 30 giugno 2022. Una volta, dunque, che la società rossonera avrà risolto le questioni relative ai contratti in scadenza nel 2021, affronterà anche la loro situazione.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, tanto Conti quanto Calabria potrebbero prolungare il contratto con il Milan al medesimo ingaggio attualmente percepito in rossonero. Su Conti, il Milan sta facendo una valutazione complessiva: il ragazzo, sfortunatissimo, non ha giocato molto nella sua esperienza a Milano finora.

Per riconoscenza nei confronti del Milan, dunque, potrebbe accettare la situazione di cui sopra. Calabria vuole restare: si è guadagnato la conferma a suon di ottime prestazioni tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di questa. Non chiede alcun adeguamento contrattuale. Non vuole, però, neanche tagliarsi lo stipendio attuale. CALCIOMERCATO MILAN, DALL’INGHILTERRA DANNO I ROSSONERI FAVORITI PER UN TOP PLAYER >>>