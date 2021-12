Calciomercato Milan – Conti anticipa l’addio: l’Empoli lo aspetta

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Andrea Conti, mai impiegato finora, andrà via con 6 mesi di anticipo sulla scadenza del contratto

Daniele Triolo

Nella sessione invernale di calciomercato il terzino destro Andrea Conti, classe 1994, lascerà il Milan con sei mesi di anticipo sulla scadenza naturale del suo contratto (30 giugno 2022). Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Piace alla Sampdoria ma, soprattutto, all'Empoli. Non appena avrà formalizzato un'uscita nel reparto arretrato, il club toscano concretizzerà l'operazione Conti con il Diavolo.

C'è molto rammarico, ha raccontato la 'rosea', per com'è andata l'esperienza di Conti con il Milan. Colpo di calciomercato nell'estate 2017, quando fu prelevato dall'Atalanta per 27 milioni di euro (24 in contanti più il cartellino di Matteo Pessina) perché reduce da una stagione con 8 gol in 33 partite in Serie A, Conti è stato sfortunato. Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro ed operazione. Poi una ricaduta. Quindi un terzo intervento per revisione artroscopica al menisco.

Quando è rientrato, ha giocato qualche partita da titolare nel Milan di Stefano Pioli, salvo poi perdere il posto in favore di Davide Calabria. Il prestito al Parma, per sei mesi da gennaio a giugno 2021, si è rivelato infruttuoso ed è tornato alla base. In questa stagione, però, Conti non è mai stato utilizzato dal Milan. Perché, nel frattempo, oltre l'indiscussa titolarità di Calabria, va considerato come si sia imposto Pierre Kalulu e come sia arrivato Alessandro Florenzi.

La sua esperienza nel Diavolo, quindi, si concluderà con 51 partite totali e nessun gol. A 27 anni Conti è ancora in tempo per rilanciare la sua carriera, certo. Ma ciò avverrà altrove, presumibilmente come detto in Toscana, e non in rossonero. Milan, Kessié via a zero? Ecco un'idea per il sostituto! Le ultime >>>