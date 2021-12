Calciomercato Milan – Pessina, tutto sulla clausola per i rossoneri

Le ultime news sul calciomercato del Milan: su Matteo Pessina il Diavolo vanta una clausola risalente al 2017. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Come si ricorderà, nel calciomercato estivo 2017 il Milan cedette Matteo Pessina all'Atalanta nell'ambito dell'operazione che portò, al contrario, Andrea Conti in rossonero. Il cartellino di Pessina, nell'affare, fu valutato 3 milioni di euro (sui 27 del totale del trasferimento di Conti dall'Atalanta al Milan).

L'allora direttore sportivo del club rossonero, Massimiliano Mirabelli, chiese ed ottenne l'inserimento di una clausola nel contratto di Pessina. Ovvero, che il Milan avrebbe incassato il 50% da un'eventuale, futura rivendita del calciatore italiano. O, in alternativa, avrebbe potuto riportare Pessina al Milan pagando la metà della cifra del suo valore di calciomercato.

Due opzioni che, ha ricordato 'calciomercato.com', non si sono verificate e che difficilmente si verificheranno. L'accordo tra Atalanta e Milan non ha una data di scadenza, ma ha un termine ben preciso: le 100 presenze di Pessina con la maglia della 'Dea'. Nel momento in cui, infatti, Pessina, raggiungerà le 100 partite ufficiali con i nerazzurri, in tutte le competizioni, tale accordo verrà meno.

Pessina, al momento, è a quota 75. Potrebbe dunque arrivare all'obiettivo in questa stagione o all'inizio della prossima. E l'Atalanta, come 'premio di consolazione' al Milan dovrà versare soltanto altri 2 milioni di euro nelle casse del club di Via Aldo Rossi.