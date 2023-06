Calciomercato Milan – Contatto per Frattesi: derby con l’Inter

Calciomercato Milan, è derby per Frattesi

Come riportato da Gianluca Di Marzio il Milan non molla la presa per Davide Frattesi. I rossoneri hanno identificato in nel giocatore del Sassuolo il calciatore giusto per il centrocampo. Primi contatti tra l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani e quello del Sassuolo Giovanni Carnevali per il calciatore neroverde. Sfida aperta con l'Inter che aveva chiuso per circa. 35 milioni di euro più l'inserimento di Mulattieri. Al Milan, dunque, saranno chiesti 40 milioni di euro per strappare il centrocampsita alla concorrenza. Una cifra molto alta per Frattesi che andrebbe a sostituire Tonali. LEGGI ANCHE: Tonali-Newcastle, visite in corso