Nelle ultime ore è emerso una clamorosa richiesta da parte dell'Al-Nassr per Rafael Leao, attaccante del Milan per cui ci sarebbe lo zampino di PIF. A riportare per primo questa indiscrezione è stato Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, che ha spiegato come i rossoneri, in realtà, abbiano risposto di 'no'. Il giocatore sarebbe incedibile, soprattutto alle cifre che erano emerse inizialmente. Il club saudita, allenato da Stefano Pioli, era infatti disposto a spendere una cifra compresa tra i 70 e gli 85 milioni di euro. Evidentemente troppo poco per il Diavolo, che già in estate aveva chiuso la porta al Barcellona sparando molto alto.