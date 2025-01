Nelle ultime ore sarebbe arrivata una richiesta al Milan anche per Rafael Leao da parte dell' Al-Nassr . A riferirlo è stato Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, tramite un post pubblicato sul proprio profilo 'X' e un trafiletto presente nel live calciomercato di 'Sky Sport'. Secondo quanto riferito, infatti, il club allenato da Stefano Pioli sarebbe alla ricerca di un esterno d'attacco per rinforzare il proprio reparto offensivo. Non solo, perché la società in questione sarebbe disposta a investire una cifra tra i 70 e gli 85 milioni di euro per avere un innesto in quella zona del campo.

Calciomercato Milan, tentativo dell'Al-Nassr per Leao: la risposta e i fattori Pioli e Ronaldo

Da quanto si apprende nella giornata di giovedì 30 gennaio l'Al-Nassr avrebbe fatto un sondaggio per capire se fosse possibile arrivare a Rafael Leao tramite alcuni intermediari. Il Milan non avrebbe però aperto alla trattativa. Il mercato in Saudi Pro League sarebbe inoltre prossimo alla chiusura, quindi i margini di manovra sono molto stretti. Il club saudita, comunque, fa seguito al Barcellona, che in estate aveva tentato un'offensiva per l'esterno lusitano. Anche in quel caso era arrivato un secco no da parte del Diavolo.