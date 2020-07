Calciomercato Milan – Contatti tra Rashica e la dirigenza rossonera

ULTIME NOTZIE MERCATO MILAN – Come riportato da Tuttosport questa mattina, l’entourage di Milot Rashica – esterno kosovaro del Werder Brema – avrebbe avuto diversi contatti con la dirigenza rossonera. L’attaccante è un obiettivo importante anche per il Napoli, ma soprattutto per il Lipsia, dal momento che Ralf Rangnick, suo grande estimatore, lo ha tenuto parecchio d’occhio in questa stagione.

Un paio di giorni fa il DS del Werder Brema ha confermato la volontà del ragazzo di voler lasciare il club tedesco e tra le altre cose ha anche rivelato come ci siano alcune società interessate a lui. Solo una però lo sta già trattando e sarebbe parecchio avanti rispetto alle altre. Per molti il club interessato è il Lipsia, ma per altri sarebbe il Milan con Rangnick già al lavoro prima dell’ufficializzazione.

Per uno che potrebbe arrivare uno che potrebbe partire. Hanno lasciato parecchi dubbi circa il suo futuro al Milan le parole rilasciate ieri a Goal.com da parte di Hakan Calhanoglu. “Sono venuto qui per giocare la Champions League coi rossoneri, ma è anche il tempo per decidere il mio futuro”. Il turco ha un contratto in scadenza nel 2021 col Milan e presto il club di via Aldo Rossi dovrà decidere se prolungare oppure no. Il suo sostituto potrebbe già essere stato trovato.

