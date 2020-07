Verso Napoli-Milan, sfida con l’ex Gattuso: un legame che non finirà mai

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, ha ripercorso le orme del passato rossonero di Gennaro Gattuso. Il Milan gli è entrato da subito nelle vene e lo ha fatto crescere anche come uomo. Lo ha raccontato lui stesso, riportando delle dichiarazioni inedite di Alessandro Costacurta poco dopo il suo arrivo. “Non sei a casa tua, vai a pulire” lo ammonisce ‘Billy’, quando in spogliatoio, dopo aver fatto la barba, ‘Rino’ non ha pulito il lavandino.

Un comportamento che Gattuso ha sempre trasmesso alla nuove leve, ma che poi ha rinunciato a divulgare. Troppo diverso il suo Milan da quello che ha lasciato da calciatore. Un rapporto di profondo rispetto, dimostrato attraverso la rinunce economiche sia da calciatore che da allenatore. Nel maggio 2019, infatti, la decisione di dimettersi da allenatore lasciando al club ben 11 milioni di euro lordi. Di certo non una cifra da poco.

Da calciatore Gattuso ha vinto tutto quello che c’era da vincere, ma non ha mai perso la sua proverbiale umiltà. Parlando di Pirlo ha ammesso: “Quando lo vedo con il pallone tra i piedi mi chiedo se io possa essere davvero considerato calciatore“. Da allenatore non ha avuto la possibilità di alzare trofei, ma ha conquistato una finale di Coppa Italia poi persa contro la Juventus. Era un altro Milan, una squadra che doveva cercare di riconquistare l’Europa che conta, sfuggita per un solo punto nella scorsa stagione. Un lavoro eccelso quello di Gattuso, uno degli ultimi esponenti del vero Milan, quello che in questi anni non si sta riuscendo a costruire. Difficile immaginare un Gattuso che rema contro il suo passato, ma nessuno dimenticherà mai i suoi gesti, il suo cuore, la sua professionalità. In bocca al lupo Rino, uno con il Milan nel cuore sempre e comunque.

