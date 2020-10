Calciomercato Milan – Contatti continui per Thauvin: le ultime

Calciomercato Milan: pressing rossonero su Thauvin

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Continuano i contatti tra il Milan e l’entourage di Florian Thauvin. Lo ha riferito la redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘.

I rossoneri, infatti, sono fortemente interessati ad acquistare l’esterno offensivo francese, classe 1993, il cui contratto con l’Olympique Marsiglia scadrà il prossimo 30 giugno 2021. Dopo il primo confronto tra Cyril Rool, agente di Thauvin, ed il Milan, datato all’inizio di questo mese, secondo ‘TMW‘ i contatti per Thauvin stanno andando avanti in maniera proficua.

Potrebbe essere, dunque, l’ex Newcastle United ad approdare in rossonero per prendere il posto di Samu Castillejo. Specialmente se il Milan dovesse ricevere una proposta dalla Liga spagnola per il suo biondo numero 7. Ma quando potrebbe arrivare Thauvin al Milan?

Il calciatore, lo ricordiamo, sin dal mese di gennaio potrà firmare per il Milan a parametro zero, con incorporamento in organico previsto dal 1° luglio prossimo. Non è escluso, però, che il Milan anticipi i tempi, presentando un’offerta (bassa) all’OM per rilevarne il cartellino già nel gennaio 2021, anche per bruciare la concorrenza di Roma ed Atalanta sul talento transalpino. DIFESA MILAN: PAOLO MALDINI RISCHIA DI VEDER SALTARE UN ACQUISTO QUASI CERTO >>>