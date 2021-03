Calciomercato Milan – Contatti con l’entourage di Otavio | News

Il Milan non molla Otavio

Stando a quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, il Milan non molla la presa per il centrocampista del Porto Otavio. La dirigenza rossonera, infatti, continua a parlare con l’entourage del giocatore che si libererà a parametro zero dai dragoes al termine di questa stagione. L’operazione non è ancora conclusa, ma la distanza tra domanda e offerta si è ridotta sensibilmente. Nel frattempo, i rossoneri sono tornati a vincere sul prato dell’Olimpico di Roma. Il sogno di mercato Haaland è sfumato per il Milan? L’offerta degli inglesi >>>