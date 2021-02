CALCIOMERCATO MILAN – Otavio, ecco la sua scheda / News

Il Milan, come al solito, è sempre molto attento ai movimenti di mercato e alle possibilità. Tra i giocatori in scadenza a giugno c’è anche Otavio, fantasista del Porto che piace molto alla dirigenza rossonera. Il brasiliano però è anche nel mirino della Roma e, ovviamente, sarebbe da prendere in considerazione per il Diavolo solo nel caso in cui Brahim non dovesse essere confermato il prossimo anno. In ogni caso, nella video news la scheda di Otavio per conoscerlo un po’ meglio.

