Calciomercato Milan – Concorrenza Napoli per Azmoun e Osimhen

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto scritto dal quotidiano napoletano Il Mattino, il Napoli di De Laurentiis segue da vicino 2 giovani attaccanti: Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo e Victor Osimhen del Lille.

Su entrambi i giocatori c’è anche il Milan, che dunque, dovranno battere la concorrenza dei partenopei se vogliono arrivare a prendere uno dei due giovani talenti. Azmoun è un 1995, mentre Osimhen è un 1999. Le valutazioni di entrambi i giocatori si aggirano intorno ai 25 milioni di euro. Milan e Napoli si sfidano, oltre che per un posto in Europa League per la prossima stagione, anche sul mercato.

Anche in difesa ci sarà un netto cambiamento. L’unico inamovibile è Alessio Romagnoli. Clicca qui per saperne di più sul reparto difensivo e sulle strategie di mercato che il Milan sta pensando di attuare per questo ruolo >>

