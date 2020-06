Milan, difensori centrali: con Romagnoli ne rimarrà solo uno. Kjaer favorito

MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, oltre ad Alessio Romagnoli rimarrà solo uno dei centrali difensivi presenti nell’attuale rosa del Milan. Tra Léo Duarte – ieri altro infortunio – Mateo Musacchio, Matteo Gabbia e Simon Kjaer, infatti, secondo il quotidiano piemontese rischia di restarne solamente uno e il danese ex Atalanta sembra essere il favorito dato il bassissimo costo per il suo riscatto dal Siviglia.

Con Gabbia possibile partente in prestito per cercare continuità, gli altri due al contrario dovrebbero essere ceduti a titolo definitivo, con le richieste soprattutto per Musacchio che non mancano. L’argentino, tuttavia, vorrebbe rinnovare coi rossoneri, come ha dichiarato il suo agente alcuni giorni fa.

I nomi in entrata, invece, sono quelli di Ajer, Kouassi e Milenkovic. Vedremo dal cilindro di Ralf Rangnick cosa ne uscirà. Intanto, per Kaio Jorge c’è una nuova pretendente: ecco di chi si tratta>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓