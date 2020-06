Milan, dopo Ibrahimovic si ferma Leo Duarte: le ultime

MILAN NEWS – Nuovo infortunio in casa rossonera. Dopo lo stop di Zlatan Ibrahimovic, che domani dovrebbe essere in Italia per sottoporsi a nuovi controlli al polpaccio, c’è da registrare lo stop nell’allenamento odierno di Leo Duarte, difensore centrale del Milan.

Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, Leo Duarte avrebbe riscontrato nella giornata di oggi un problema al flessore. Potrebbe trattarsi di uno stiramento. Nelle prossime ore verranno ovviamente fatti tutti gli accertamenti del caso, ma il difensore centrale brasiliano potrebbe stare fuori almeno 4 settimane.

Stagione davvero sfortunata per Leo Duarte, che era già stato fuori 4 mesi durante la stagione per la frattura del calcagno. Ora a Pioli come difensori centrali ha a disposizione Romagnoli, Musacchio e Gabbia. Una situazione non certo rassicurante, visto le tante partite da disputare in pochi giorni. INTANTO ECCO GLI OBIETTIVI DI MERCATO DI RANGNICK, CONTINUA A LEGGERE >>>