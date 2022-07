Calciomercato Milan – Si complica Renato Sanches, Tanganga nome caldo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: si complica la pista Renato Sanches, Japeth Tanganga primo nome per la difesa rossonera. A fare il punto su queste due trattative è Claudio Raimondi di Sportmediaset: "La faccenda per Renato Sanches si complica perché il PSG è stato murato dal Nizza su Thuram. Quindi per il centrocampo dei parigini torna di moda il nome del portoghese. Per la difesa il nome più caldo è sempre quello di Tanganga. Il Milan se la giocherà con l’Everton che lo ha chiesto al Tottenham per averlo in prestito. È un’operazione alla Tomori".