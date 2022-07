PSG, improbabile arrivare a Khephren Thuram: sale Renato Sanches

Nonostante l'interesse del PSG , sembra improbabile che Khephren Thuram lasci il Nizza: salgono sempre di più le quotazioni di Renato Sanches . Lo riferisce L'Équipe. Addirittura, si legge, il Nizza vorrebbe portare in Costa Azzurra anche il fratello maggiore di Khephren, Marcus . Il primogenito di Lilian è una precisa richiesta dell'allenatore Lucien Favre , da poco tornato sulla panchina dei rossoneri. Insieme a Marcus Thuram, il tecnico svizzero vorrebbe anche un altro dei suoi pupilli, ovvero il portiere Yann Sommer . Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la proposta ufficiale al Borussia Moenchengladbach per entrambi.

Il Nizza, dunque, non lascia ma raddoppia. Due Thuram insieme. E per il Milan significa praticamente fine dei giochi per quanto riguarda Renato Sanches, vicinissimo al PSG. Il portoghese, infatti, dopo i rumors dei giorni scorsi è ormai ad un passo dal trasferimento alla corte di Galtier e dei campioni di Francia. Trequarti, un altro francese al servizio di Pioli?