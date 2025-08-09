Calciomercato Milan, colpo Hojlund in arrivo? Lo United apre ma …

Calciomercato Milan: Ornstein conferma, Hojlund lascerà il Manchester United ma non è una questione imminente

David Ornstein, giornalista sportivo per il noto quotidiano americano The Athletic, ha parlato del futuro di Rasmus Hojlund, attaccante danese classe 2003 di proprietà del Manchester United. Nelle scorse ore il suo nome è stato accostato al Milan, con i rossoneri che starebbero valutando un’operazione in prestito.