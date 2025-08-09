Calciomercato Milan, colpo Hojlund in arrivo? Lo United apre ma …

Ecco le parole di Ornstein al Podcast di The Atlhetic: "Al momento non c'è nulla di imminente con Rasmus Hojlund, ma ci sono ottime probabilità che se ne vada prima che la finestra si chiuda".
CALCIOMERCATO MILAN
David Ornstein, giornalista sportivo per il noto quotidiano americano The Athletic, ha parlato del futuro di Rasmus Hojlund, attaccante danese classe 2003 di proprietà del Manchester United. Nelle scorse ore il suo nome è stato accostato al Milan, con i rossoneri che starebbero valutando un’operazione in prestito.
Il club inglese sarebbe disposto a dare il via libera, complice anche il recente acquisto di Benjamin Sesko dal Lipsia per 85 milioni di euro complessivi. Secondo Ornstein, ci sono alte probabilità che Hojlund lasci lo United in questa sessione di calciomercato, ma non si tratterebbe di un’operazione imminente. Dunque, l’addio sembra certo! Ma sarà una questione che entrerà nel vivo soltanto la prossima settimana.
