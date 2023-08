Calciomercato Milan – Capitolo Colombo: il Diavolo riflette sul suo futuro

Il Milan starebbe facendo le proprie valutazioni per far valorizzare al meglio l'attaccante Lorenzo Colombo

Dopo il prestito al Lecce, che lo aveva anche riscattato dal momento in cui aveva convinto la dirigenza, Lorenzo Colombo è stato contro-riscattato. Non solo, perché poi Stefano Pioli ha deciso di portarlo in tournée negli USA in modo da poterlo valutare. Nonostante le numerose richieste che erano pervenute alla dirigenza rossonero per lasciarlo partire.