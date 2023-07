Calciomercato Milan – È tornato Colombo: due strade davanti a lui

Il Lecce ha riscattato dunque Colombo per 2,5 milioni di euro. Il Milan ha poi esercitato il diritto di riprendersi il cartellino del giocatore versando 500mila euro. Il giocatore è andato agli Europei di categoria, ma anche lì non ha brillato: il Commissario Tecnico Paolo Nicolato gli ha preferito un altro ex rossonero, Pietro Pellegri e, quando ha visto il campo, Colombo non ha fatto un granché bene.

Può restare come terzo dietro Giroud e il nuovo acquisto — Ora il centravanti di Vimercate ha l'occasione di tornare a farsi apprezzare alla casa madre. Il Diavolo cerca rinforzi da affiancare ad Olivier Giroud e prenderà un'altra punta. Ma da terzo violino, perché no, Colombo potrebbe anche restare in rossonero. Ante Rebic e Divock Origi sono cedibili, Marco Nasti è partito in prestito e stessa sorte dovrebbe toccare anche a Marko Lazetic.

Per Colombo, invece, ci saranno almeno quindici giorni sotto esame, durante i quali potrà giocarsi le sue chance, anche durante il tour che i rossoneri faranno negli Stati Uniti d'America. Altrimenti, come per il resto della linea verde, potrebbe prospettarsi per lui un altro anno in prestito: sulle sue tracce ci sono Genoa e Salernitana. Milan, ecco Reijnders: il programma di oggi e domani >>>