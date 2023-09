Calciomercato Milan – Ufficiale Colombo al Monza: contratto depositato

Lorenzo Colombo passa dal Milan al Monza in questo calciomercato estivo. Contratto dell'attaccante depositato già ieri in Lega Serie A

Dal documento si evince come il trasferimento di Colombo dal Milan al Monza in questa sessione di calciomercato sia avvenuta "a titolo temporaneo", ovvero con la formula del prestito. Prima di andare via, Colombo ha rinnovato il suo contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2028 e poi ha iniziato la sua nuova avventura con la squadra di Raffaele Palladino. Milan, duplice pista per il nuovo attaccante >>>